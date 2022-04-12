Ligde 17. sırada yer alan mavi beyazlılarda derbi mücadelesinde sahasında dört gol yerken file bekçisi Marcel Lotka, filelerinde gördüğü gollere rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkat çekmeyi başardı.

Bundesliga'ya 5. kaleci olarak başlayan Lotka, Covid-19 vakaları ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle Hertha Berlin ile bu sezon beş kez forma giyme şansı buldu. Bu karşın Leh kalecinin oynadığı beş maçta da takımını mağlup olmaktan kurtaramadı. 20 yaşındaki kaleci bu istatistikle birlikte oynadığı maçlarda üst üste sahadan en fazla yenik ayrılan futbolcular sıralamasına dahil oldu.

Bundesliga Hertha Berlin’in Lotka’nın forma giydiği maçlarda daha fazla mağlubiyet alıp almayacağı merak konusu oldu.