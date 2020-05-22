Bundesliga'da 27. hafta heyecanı Berlin derbisiyle başlayacak. Hertha Berlin, 27.hafta öncesi 31 puanla 11. sırada, Union Berlin ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında Bundesliga seviyesinde oynanan ilk maç olan 2019 yılı Kasım ayı içinde oynanan olaylı mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 87. dakikada Polter'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip bitirmişti.

Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral depolayan Hertha, sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e diş geçiremeyen ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Union Berlin ise derbiden 3 puan çıkarıp, rakibini puan sıralamasında sollamanın hesaplarını yapıyor.

Hertha Berlin - Union Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Harm Osmers'in düdük çalacağı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Hoffenheim deplasmanında 3-0 kazanarak salgın dönüşünü muhteşem bir skorla yapan Hertha'da, kurt golcü Vedad Ibisevic de adını tabelaya yazdıran isimlerden biriydi. 35 yaşındaki golcünün bir kez daha Krzyzstof Piatek yerine ilk 11'de olması bekleniyor... Yönetimin ceza verdiği Salomon Kalou ve sakat Kerim Rekik dışında takımda başka önemli bir eksik bulunmuyor.

Union Berlin ise koronavirüs arası sonrası oynadığı ilk maçta lider Bayern'e diş geçirememişti ve TD Urs Fischer de kayınpederinin vefatı dolayısıyla kampı terk ettiği için takımının başında yer alamamıştı. Cezası biten Marvin Friedrich ilk 11'e dönüyor fakat, bu sefer de Bayern yenilgisinde sarı kart gören Keven Schlotterbeck cezalı duruma düştü. İdeal stoper üçlüsünden bir parça - üçüncüsü Neven Subotic, Hertha karşısında da sahada olamayacak. Milli oyuncumuz Yunus Mallı hafta arası takımla birlikte antrenmanlara başladı ancak derbi kadrosunda olması beklenmiyor.