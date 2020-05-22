Hertha Berlin - Union Berlin (CANLI İZLE)

Bundesliga'da 27. hafta heyecanı Berlin derbisiyle başlıyor. Hertha Berlin, 27.hafta öncesi 31 puanla 11. sırada, Union Berlin ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım arasında Bundesliga seviyesinde oynanan ilk maç olan 2019 yılı Kasım ayı içinde oynanan olaylı mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 87. dakikada Polter'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip bitirmişti.

Hoffenheim deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral depolayan Hertha, sahadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e diş geçiremeyen ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Union Berlin ise derbiden 3 puan çıkarıp, rakibini puan sıralamasında sollamanın hesaplarını yapıyor.

Kadrolar belli oldu!

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Skjelbred, Grujic, Darida, Lukebakio, Cunha, Vedat Ibisevic

Union Berlin: Gikiewicz, Friedrich, Hubner, Parensen, Trimmel, Reichel, Promel, Andrich, Bulter, Ingvartsen, Andersson







