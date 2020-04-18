Hertha Berlin, Tolgay’ı istiyor

Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Tolgay Arslan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Ara transfer dönemiyle birlikte büyük bir yatırım hamlesi başlatan Hertha Berlin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alman vatandaşlığı bulunan Tolgay daha önce Dortmund, Aachen, Hamburg formaları giydi. Arkasındaki ekonomik destek sayesinde Hertha’nın, oyuncunun 2.1 milyon Euro’luk maaşını ödeyebileceği kaydedildi.