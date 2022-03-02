Hertha Berlin rekora gidiyor

Marcel Lotka ve Cimo Rocker'in Freiburg karşısında forma giymesiyle Hertha Berlin kulübünde bu sezon lig maçında oynayan 32 ve 33’üncü futbolcu oldu. Hertha Berlin, Bundesliga tarihinde bir sezonda en fazla oyuncunun forma giydiği altıncı kulüp oldu. Başkent temsilcisi bu sezonun rekorunu kıran Stuttgart’a da bir adım daha yaklaştı. Hertha gibi düşmeme mücadelesi veren Stuttgart bu sezon 24 hafta geride kalırken 34 farklı futbolcuya sahada yer verdi.

Schalke 04 lig rekorunu elinde bulundururken geçen sezonu 42 futbolcuyla tamamladı. 2011-12 sezonunda 36 futbolcu kullanan Wolfsburg ikinci sırada bulunuyor. Geçen sezon 35 futbolcuyla mücadele eden Eintracht Frankfurt üçüncü sırada yer alıyor.