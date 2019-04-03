Hertha Berlin, kutup ayısına sponsor oldu!

Nesli tükenme tehdidi altında olan kutup ayılarına Bundesliga ekibi Hertha Berlin'den çok konuşulacak bir destek geldi. Alman ekibi, dün yaptığı açıklamayla Berlin'deki Tierpark adlı hayvanat bahçesinde dört ay evvel dünyaya gelen yavru kutup ayısının isim sponsoru olduklarını duyurdu.

Haber, kulübe ait resmi Twitter hesabından paylaşılan bir videoyla kamuoyuyla paylaşılırken "Berlin'de her şey olabilirsiniz. İsmi Hertha olan bir kutup ayısı bile..." ifadelerine verildi. Videoda kulübün maskotu olan boz ayı Herthinho, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndan Tierpark'a doğru yola çıkarak kulübün yeni üyesiyle bir araya geliyor. Daha sonrasında ise yavru kutup ayısı, üzerinde Hertha yazısının olduğu topla oynamaya başlıyor.

Öte yandan hayvanat bahçesinin resmi sitesindeki verilere göre ağırlığı 385 ile 410 kilogram arasında değişen yetişkin bir kutup ayısına sponsor olabilmek için yıllık en az 1000 euro ödemek gerekiyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler