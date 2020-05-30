Hertha Berlin - Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ile Augsburg 29. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Leipzig gibi zorlu deplasmandan 1 puanla dönen Hertha Augsburg'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Hertha Berlin - Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Hertha Berlin ile Augsburg Bundesliga'nın 29. hafta maçında üç puan mücadelesi verecek. Ev sahibi Hertha Berlin sahasında Augusburg'u yenerek haftayı galibiyet ile kapatmak istiyor. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Augsburg ise deplasmanda puan arayacak.
Hertha Berlin - Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Berlin Olimpiyat Stadı'nda bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele misli.com'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak...
EV SAHİBİ TAKIMA MUHTEŞEM ORAN! HEMEN OYNA
Hertha Berlin - Augsburg muhtemel 11'ler...
Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Torunarigha, Boyata, Mittelstadt, Skjelbred, Lukebakio, Grujic, Darida, Cunha, İbisevic
Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Baier, Richter, Löwen, Bazee, Niderlechner
Bundesliga'da geçen haftanın maç sonuçları...
Dortmund-B.Münih: 0-1
Frankfurt-Freiburg: 3-3
W.Bremen-M.Gladbach: 0-0
Leverkusen-Wolfsburg: 1-4
Leipzig-H.Berlin: 2-2
Augsburg-Paderborn: 0-0
Düsseldorf-Schalke: 2-1
U.Berlin-Mainz: 1-1
Hoffenheim-Köln: 3-1