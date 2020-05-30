Hertha Berlin ile Augsburg Bundesliga'nın 29. hafta maçında üç puan mücadelesi verecek. Ev sahibi Hertha Berlin sahasında Augusburg'u yenerek haftayı galibiyet ile kapatmak istiyor. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Augsburg ise deplasmanda puan arayacak.

Hertha Berlin - Augsburg maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Berlin Olimpiyat Stadı'nda bugün saat 16:30'da başlayacak mücadele misli.com'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak...

Hertha Berlin - Augsburg muhtemel 11'ler...

Hertha Berlin: Jarstein, Pekarik, Torunarigha, Boyata, Mittelstadt, Skjelbred, Lukebakio, Grujic, Darida, Cunha, İbisevic

Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Baier, Richter, Löwen, Bazee, Niderlechner

Bundesliga'da geçen haftanın maç sonuçları...

Dortmund-B.Münih: 0-1

Frankfurt-Freiburg: 3-3

W.Bremen-M.Gladbach: 0-0

Leverkusen-Wolfsburg: 1-4

Leipzig-H.Berlin: 2-2

Augsburg-Paderborn: 0-0

Düsseldorf-Schalke: 2-1

U.Berlin-Mainz: 1-1

Hoffenheim-Köln: 3-1