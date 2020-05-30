Hertha Berlin - Augsburg maç sonucu: 2 - 0

Bundesliga'nın 29. haftasında Hertha Berlin, evinde Augsburg'u konuk etti. Bundesliga'da beş haftadır mağlup olmayan Hertha Berlin, sahasında rakibini her iki yarıda bulduğu golle 2-0 yenmeyi başardı. Hertha Berlin adına golleri 23.dakikada Javairo Dilrosun, 90.dakikada ise Piatek kaydetti.

Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 38 yaparken, Augsburg 31 puanda kaldı. Bruno Labaddia yönetimindeki son 4 maçta 10 puan toplayan Hertha Berlin böylece ilk 6 sıra için ümitlerini sürdürdü.

BUNDESLIGA PUAN DURUMU











