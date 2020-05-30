Hertha Berlin - Augsburg (CANLI)

Bundesliga'nın 29. haftasında Hertha Berlin, evinde Augsburg'u konuk ediyor. Bundesliga'da beş maçtır mağlup olmayan Hertha Berlin, sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. Alt sıralardan kopmak isteyen Augsburg ise deplasmandan galibiyetle dönüp rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e düşürmek istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maç Augsburg'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 16.30'da başladı. 90 dakikayı misli.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Hertha Berlin - Augsburg ilk 11'ler:

Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Torunarigha, Boyata, Mittlestädt; Grujić, Skjelbred; Lukebakio, Darida, Dilrosun; Ibisević

Augsburg: Luthe; Lichtsteiner, Suchy, Uduokhai, Iago; Khedira, Gruezo; Sarenren-Bazee, Löwen, Vargas; Cordova