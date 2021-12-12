Hertha Berlin-Arminia Bielefeld: 2-0

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Türk teknik adam Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hertha Berlin sahasında Arminia Bielefeld'i konuk etti. Berlin ekibi başında çıktığı ilk maçta Stuttgart'la 2-2 berabere kalan Korkut takımıyla ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve başladığı gibi golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde Hertha Berlin fırtınası esti. 53'te Karadağlı yıldız Stevan Jovetic sahneye çıktı ve galibiyetin fitilini ateşledi. Uzatma anlarında da Davie Selke maçın sonucunu belirledi: 2-0.

Bu skorla Hertha Berlin, 5 maç sonra kazanıp, puanını 18'e yükseltirken, Bielefeld'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 10 puanda kaldı.