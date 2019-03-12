Heroic, kadrosunu tamamlamak için çalışmalarına devam ediyor

Heroic, bir süredir boş olan 5. oyuncu için yeni bir isimle anlaştı. 16 yaşındaki genç yetenek Martin “stavn” Lund, geçici olarak Heroic kadrosuna katıldı.

Asger “AcilioN” Larsen ile yollarını ayırdıktan sonra bir süreliğine yoluna, uzun süre Virtus.pro forması giymiş Filip “NEO” Kubski ile devam eden Heroic ekibi, 5. oyuncu için yeni bir alternatifle karşımızda. Fragsters forması altında adını duyurmayı başaran genç yetenek stavn, takımın yaptığı açıklamaya göre deneme süreci için ekibe katıldı. Dünya sıralamasında üst sıraları zorlamayı hedefleyen ekipte denenecek olan stavn, transfer haberinin açıklanmasının ardından düşüncelerini paylaştı:

“Heroic’ten bu fırsatı aldığım için çok heyecanlıyım. Özellikle kariyerimin bu erken aşamasında. Takımı temsil etmek ve Heroic ailesinin bir üyesi olmak için ileri bakıyorum.” (Playerbros)