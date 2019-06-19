Heroes of the Storm’da Mecha Fırtınası Başladı!

Artık Mecha Valla ve Mecha Yrel ile birlikte Mecha Malthael ve Xenotech’in korkunç planlarına dur deme vakti. Elbette böylesi ölümcül bir savaşa girmeden önce ekipmanlarınızı doğru seçmeniz gerek. MechaStorm II etkinliği ile birlikte gelen yepyeni skin’ler şu şekilde:

Yeni Mecha Yrel Skin

Yeni Mecha Valla Skin

Yeni Xenotech Malthael Skin

Yeni Seraph Wing Mount

Bu savaşta yerinizi alabilmek için öncelikle MechaStorm II görevini başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Tekrar edilebilir savaş görevleri boyunca Mecha Tyrael’i tamir edin, iyileştirin ve ona Mecha Malthael’le baş edebilecek gücü kazandırın. Hem kahraman Tyrael’i hem de benzersiz Perfect Mecha Tyrael skin’ini elde etmek için görevleri tekrar edebilir, bir yandan da mecha temalı spreyler, portreler ve loot sandıkları kazanabilirsiniz.

Yine Yeni Yeniden Chen!

Bu güncellemeyle gelen tek şey epik Mecha skin’leri değil. İksirsiz şurdan şuraya gidemeyenlerin favori kahramanı Chen baştan aşağı yenileniyor.