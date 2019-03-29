Hernandez tarihe geçti

Alman devi Bayern Münih, şimdiden gelecek sezon için kolları sıvadı ve ülke tarihinin en pahalı transferini yaparak kadrosuna, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’in sol beki Lucas Hernandez’i kattı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Lucas için 80 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

İngiltere’de Southampton’dan, Liverpool’a 84.5 milyon Euro’ya (534 milyon TL) giden Van Dijk’in ardından dünyanın en pahalı savunmacısı unvanını elde eden 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 4 yaşında ailesiyle geldiği İspanya’da 2007’de Atletico’nun alt yapısına alındı ve 2014’ten beri de A Takım’da forma giyiyordu.

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz yaz ise ülkesi Fransa ile birlikte 2018 Dünya Kupası’nı kazanmıştı.