Necip Uysal denince akla gelen ilk isim 'Joker' oluyor. Bunun nedeni ise gelen tüm hocanın hem tercih sebebi hem de bu zamana kadar oynadığı bölgeler.

Beşiktaş altyapısına 30 Ocak 2004 yılında Yıldırım Bosna altyapısından kazandırılan Necip Uysal, 21 Ocak 2008'de U21 takımına yükseldi. Daha sonra 2009-2010 sezonunda 18 yaşında profesyonel olarak A Takım'a Necip, siyah beyazlı forma ile ilk maçına Mustafa Denizli yönetiminde çıktı. 24 Ekim 2009'da deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Eskişehirspor karşılaşmasıyla A Takım'daki ilk sınavını veren Necip, 18 yaş 9 ayla boy gösterdi. 90. dakikada Nihat Kahveci'nin yerine dahil olan 18'lik Necip o günden itibaren takımın vazgeçilmezi oldu.

Siyah beyazlıların artık emektar futbolcusu olarak nitelendirebileceğimiz ve asıl mevkiisi önlibero olan Necip Uysal, siyah beyazlı forma ile stoper, sağ bek, merkez orta saha, sağ açık ve sol bek pozisyonlarında forma giydi.





"KALEDE İHTİYAÇ OLURSA KALEYE GEÇERİM"

Beşiktaş'ta kariyerinde birçok mevkide forma giyen Necip Uysal, 45. kez sağ bekte görev yaptığı bir maça çıktı. Beşiktaş altyapısında da 10 numara ve forvet pozisyonlarında görev yapan Necip Uysal'ın siyah-beyazlı takım kariyerinde tek oynamadığı mevki kaldı: kaleci. Ancak Necip Uysal bu konuda da oldukça iddialı olduğunu şu sözlerle dile getiriyor; "Nerede eksik varsa orada oynarım. Kalede ihtiyaç olursa kaleye de geçerim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısıdır"

"BEŞİKTAŞ'IN JOKERİ"

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın da Necip Uysal'ın bir joker olduğunu ifade ederek; "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" sözlerini sarf etmişti.

NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA OYNADIĞI MEVKİLER

ÖNLİBERO: 172

STOPER: 75

SAĞ BEK: 50

MERKEZ ORTA SAHA: 30

ORTA SAHA SAĞ: 8

SOL BEK: 3

Necip Uysal, dün oynanan Giresunspor maçıyla Beşiktaş'taki 400. maçına çıkmış oldu. Dakika 75'te Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmada ön liberoda forma giydi. Süper Lig 'de çıktığı 400 maçta 6 gol 17 asiste imza atan tecrübeli futbolcunun bu zamana kadar çalıştığı teknik adamlara da bir göz atalım.

MUSTAFA DENİZLİ / 2009-2010 SEZONU

Kurt hoca Mustafa Denizli ile o sezon şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ta Necip Uysal'a ilk A Takım formasını veren isimdi. 18'lik Necip o sezon 14 maçta görev alıp 1 asist yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı da Necip Uysal'a önlibero ve orta sahanın sağında görev verdi.

BERND SCHUSTER / 2010-2011 SEZONU

Necip Uysal, İspanyol çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde toplamda 32 müsabakada tercih edildi. Toplamda 1740 dakikada süre alan Beşiktaşlı futbolcu, 2 gol 1 de asistle oynadı.

TAYFUR HAVUTÇU / 2010-2011 SEZONU

Beşiktaş'ta Bernd Schuster'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına 17 Mart'ta Tayfur Havutçu getirildi. Sezon sonuna kadar takımın başında kalan Havutçu, o sezon 9 maçta Necip'e görev verdi.

CARLOS CARVALHAL / 2011-2012 SEZONU

Siyah beyazlıların 2011-2012 sezonunda takımın başına getirdiği Carlos Carvalhal'in de tercih ettiği oyuncularından birisi oldu Necip Uysal. Portekizli çalıştırıcının banko isimlerinden birisi olan Necip, o sezon 37 maçta görev yaparken 2 asist kaydetti. Carvalhal, Beşiktaş'ın efsanesini çoğunlukla merkez orta saha olarak oynattı.

TAYFUR HAVUTÇU / 2011-2012 SEZONU

Bir sonraki sezon ise takımın başına Carlos Carvalhal getirilmiş ancak kötü gidişat nedeniyle gönderilmişti. Takımın başına Nisan ayı başında geçen sezonu tamamlayan Tayfur Havutçu geçti. Havutçu kalan maçlarda sadece 2 kez forma şansı verdi Necip Uysal'a...

SAMET AYBABA / 2012-2013 SEZONU

Takımın kaptanları arasında yer alan Necip Uysal, FEDA döneminde de takımda Samet Aybaba ile boy gösterdi. O sezon 30 karşılaşmada 30 maç oynadı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Aybaba tarafından çoğunlukla ön liberoda görev verildi.

SLAVEN BILIC / 2013-2015 SEZONLARI

Slaven Bilic'in vazgeçilmezleri arasında da yer aldı tecrübeli futbolcu. Hırvat çalıştırıcı bu iki sezonda toplamda 57 kez forma verdiği Necip, oyunda kaldığı sürede 1 gol 2 asistlik performans sergilerken, forma giydiği maçların 29'unda önlibero, 17'sinde sağ bek, 11'inde ise stoper olarak görev aldı.

ŞENOL GÜNEŞ / 2015-2019 SEZONLARI

Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le parlak bir dönem geçirdiği ve şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda da Necip Uysal tercih edilen oyunculardan birisi oldu. Tecrübeli teknik adam Necip'i 'joker' olarak kullanıp bu lakabı almasındaki en büyük paya sahipti. Bunun nedeni olarak da Güneş'in takımın emektar ismine ön libero olarak 69, stoper olarak 29, sağ bek olarak 13, merkez orta saha olarak 5, sol bek olarak da 2 kez görev vermesiydi.

ABDULLAH AVCI / 2019-2020

Beşiktaş'la olan macerası kısa süren teknik direktör Abdullah Avcı da tahtaya yazdığı isimler arasında yer verdi Necip Uysal'a. Kaptan, Avcı döneminde 14 karşılaşmada forma giydi ve bu mücadelelerde herhangi bir skor katkısı veremedi. Necip, o dönem 7 karşılaşmada stoper, 4 karşılaşmada sağ bek ve 3 karşılaşmada önlibero olarak görev yaptı.

SERGEN YALÇIN / 2019-2022

Beşiktaş'ın bir diğer efsanelerinden birisi olan Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımda şampiyonluk yaşadığı dönemde Necip'ten vazgeçmedi. Hatta Necip ile ilgili gelen bir soru üzerine Yalçın, "Necip Uysal, Beşiktaş'ın joker oyuncusu ve biz nerede görev verirsek orada görevini en iyi şekilde yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Necip Uysal, Sergen Yalçın tarafından 51 maçta tercih edildi. Takımın kaptanı çıktığı bu maçlarda 1 gol atarken 6 asistle oynadı. Sergen Yalçın, Necip'i 30 kez ön libero, 11 kez sağ bek, 8 kez stoper, 2 kez de merkez orta saha olarak kullandı.

ÖNDER KARAVELİ / 2021-2022

Sergen Yalçın'dan sonra takımın başına getirilen Önder Karaveli, tercihleri arasında Necip'e yer verdi. Altyapı sorumluluğundan A takımın başına gelen Karaveli, tecrübeli futbolcuya 12 maçta görev verdi. BU karşılaşmaların 8'inde stoper oynayan Necip 4'ünde önliberoda görev aldı.

VALERIEN ISMAEL / 2021-2023 SEZONU

Geçen sezon 6 maçta bu sezon da 9. haftanın geçildiği ligde 7 maçta görev alan Necip Uysal, Valerien Ismael tarafından tercih edildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Necip Uysal, daha uzun yıllar siyah beyazlı takımda mücadele edecek gibi görünüyor.

Onur Erdem Bayramiç