Herkesin gözü Rusya’da! Türk kulüplerinin kaderini belirleyecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası uluslararası spor organizasyonları da etkilendi. Futbol ve basketbolda Rus kulüplerine arka arkaya men kararları geldi. FIFA, UEFA ve Euroleague yönetimlerinin kararları Türk kulüplerini de yakından ilgilendirdi.

Futbolda Şampiyonlar Ligi, basketbolda da Euroleague’de alınan kararlar temsilcilerimizin geleceğini direkt olarak etkiliyor. Şu anda Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ’un gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi kaderini belirleyecek.

Milliyet'in haberine göre Rus kulüplerine uygulanan men kararı eğer bozulmazsa, Türkiye ülke puanı sıralamasında 12. sıraya gelecek. Normal şartlarda iki ön eleme turu oynaması gereken Süper Lig şampiyonu, sadece play-off oynayarak Devler Ligi’ne katılmaya çalışacak. Böylece ligde bitime 11 hafta kala 17 puan farkla lider olan Trabzonspor, şampiyonluğu alırsa Ağustos 2022’de play-off turuyla sezonu açmış olacak.

Yeni puan durumu

Basketbolda da Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’i ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Anadolu Efes 13 galibiyet ile 9.; Fenerbahçe Beko da 12 galibiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Eğer Rus takımları saf dışı kalırsa Anadolu Efes’in şu anki tabloda 5. sıraya yükselmesi söz konusu. Rus takımlarını 3 kez yenen Fenerbahçe Beko için ise Rus takımları saf dışı kalınca 9. sıraya çıkacak.

Ukrayna ne olacak?

Uluslararası organizasyonlardan Rusya’nın men edilmesi gözleri Ukrayna’ya da çevirdi. Zira ülkede savaş devam ettiği için spor müsabakaları şu an için 1 aylığına donduruldu. Ancak mevcut durum sürerse Ukrayna’da bir süre spor branşlarının kesintiye uğraması gündemde.

Kısacası Ukrayna’nın da spor branşlarındaki geleceği belirsiz. Ukrayna’nın gelecek yıl Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere uluslararası turnuvalara katılamaması durumunda Türk takımları özellikle eleme turlarında daha kolay rakiplerle eşleşme şansını yakalayacak.

Avrupa’da manşetlerde

FIFA ve UEFA başta olmak üzere Euroleague, IOC, FIA gibi uluslararası spor federasyonlarının Rusya’ya karşı aldığı men kararları Avrupa’da manşetlerde yer buldu. İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Portekiz’de ulusal gazeteler birinci sayfasına Rusya’yı, Rus kulüplerini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin’i taşıdı.

Rusya’nın Avrupa ve dünyada spor sahalarından dışlandığı vurgulandı.