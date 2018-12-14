Herkese teşekkür Comolli’ye yok!

Phillip Cocu, Instagram’dan veda mesajı yayınladı. Hollandalı teknik adam Ali Koç’a, taraftarlara ve futbolculara teşekkür etti. Ancak kendisini Fenerbahçe’ye getiren Damien Comolli’yi es geçti.

Cocu, veda mesajında şunları söyledi: Kulüp ile anlaşarak sözleşmemi feshettik. Taraftarların, futbolcuların, kulübün ve sayın başkan Ali Koç’un gösterdiği inanç için minnettarım. Maalesef kulübü mevcut kaynaklarıyla ait olduğu konuma getiremedik. Fenerbahçe’de kısa bir zaman kalmama rağmen kulübe ve İstanbul’a aşık oldum. Fenerbahçe için en iyisini diliyorum.