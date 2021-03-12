Fenerbahçe’de herkesin gözü Mbwana Samatta’ya çevrildi. Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan Samatta, bir türlü başarı sağlayamadı. Belçika’da Genk’te oynadığı dönemde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynayan ve özellikle 2018-19 sezonunda 32 gol atarak herkes tarafından ‘efsane’ olarak anılan Tanzanyalı forvet, Aston Villa ve Fenerbahçe dönemlerinde beklenen çıkışı gösteremedi.

28 yaşındaki futbolcu, Belçika’da ‘SamaGOAL’ olarak bilinirken, son 1 yılda tam tersi bir görüntü çizdi. Aston Villa’da bilhassa 16 lig maçında sadece 1 gol atabildi. Fenerbahçe’de hızlı başlayarak Kadıköy’deki ilk maçında 2 gol kaydeden Samatta, devamını getiremedi, sakatlık eklenince iyice düşüşe geçti.

2020 yılını toplamda 4 golle bitiren, 2021’e de istikrarsız girerek beklentilerin uzağında kalan tecrübeli oyuncunun eski formunu ve kalitesini göstermesi bekleniyor. Bu haftaki Gençlerbirliği maçı da Samatta için önemli bir şans olacak. Şu an ligde son sırada yer alan Gençlerbirliği’ne karşı Tanzanyalı forvetin artık patlama yapması hedefleniyor. Valencia’nın da sarı kart cezalısı olmasından dolayı süre alması düşünülüyor. Deneyimli ismin bu hafta gol atmasıyla en azından psikolojik olarak rahatlayacağı ve Beşiktaş derbisi öncesi moral depolayacağı bildirildi.

Lakabı ‘SamaGOAL’

Belçika’nın Genk kulübünde bir efsane olarak kabul edilen Mbwana Samatta, golcülüğü ve başarısı sayesinde özel tezahüratlara konu oldu. ‘SamaGOAL’ lakabıyla tanınan Samatta, Genk tribünleri tarafından çok sevildi. Halen daha Belçika kulübünde Tanzanyalı forvet için klipler hazırlanıyor.

Terry çare olamadı

2019-20 sezonunun devre arasında Premier Lig’e Aston Villa’ya giderek hayallerini gerçekleştiren Mbwana Samatta, istediği gibi bir süreç geçiremedi. Samatta, Aston Villa’da menajer Dean Smith ve yardımcı antrenör John Terry ile yakın ilişkiler kurdu ancak performans olarak iyi bir seviyeye yükselemedi.

Tanzanyalı forvet, Chelsea’de bir dönem efsaneleşen eski stoper John Terry ile sık sık bireysel çalışmalar yapsa da aradığı çareyi bulamadı. Ayrıca koronavirüs salgınıyla beraber liglerin 3.5 ay araya girmesi de Samatta’nın adaptasyon sürecini olumsuz etkiledi. 17 resmi maçta 2 gol atabilen Samatta sezon sonunda ayrılmak zorunda kaldı. Aston Villa Menajeri Dean Smith de “Aslında çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Ama ne yaptıysak olmadı. Çok üzgünüz” diyerek durumu özetlemişti.

Bireysel çalışmalar

Mbwana Samatta, Fenerbahçe’de sürekli bireysel çalışmalar yapıyor. Son haftalarda form düşüklüğü ve gol yollarındaki sıkıntılarıyla gündemde olan Samatta, antrenmanlardan sonra şut çalışmaları gerçekleştiriyor.Mbwana Samatta, Fenerbahçe’de sürekli bireysel çalışmalar yapıyor. Son haftalarda form düşüklüğü ve gol yollarındaki sıkıntılarıyla gündemde olan Samatta, antrenmanlardan sonra şut çalışmaları gerçekleştiriyor.Yardımcı antrenörler Mehmet Aurelio ve Pantelis Pantelepoulos ile özel program doğrultusunda çalışan Tanzanyalı golcü bilhassa son vuruşlar üzerinde duruyor. (Skorer)