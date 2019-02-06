Herkes onun peşinde! İşte yeni Cristiano Ronaldo: Joao Felix!

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Son 7 maçında 5 gol atan ve herkesi büyülemeye devam eden Joao Felix, takımının Galatasaray karşısındaki kozlarından bir tanesi olacak. Felix, 3 gün önce pazar akşamı oynanan ve Benfica'nın Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede Lizbon derbisinde de takımının gollerinden birini atmıştı.

Fener'e karşı oynamamıştı

Porto altyapısından yetişen ve daha sonra Benfica B takımına transfer olan genç oyuncu, sezon başı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'nın oynadığı iki Fenerbahçe maçında kadroda yer almamıştı.

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