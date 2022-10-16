Kayserispor, Spor Toto Süper Lig 'in 10'uncu haftasında Galatasaray 'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çaldığı maçta Galatasaray 2-1 mağlup olarak büyük şok yaşadı.

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3 GOLLÜ MAÇTA BİR GOL DE İPTAL

Kayserispor'da fileleri Mario Gavranovic ile Onur Bulut havalandırırken Galatasaray'ın tek golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Öte yandan 56. dakikada Galatasaray'ın bir golü VAR kontrolünün ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

G.SARAY'DAN GOLDE FAUL TEPKİSİ

22. dakikada Kemen'in kafayla indirdiği topu Gavranovic düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Galatasaray futbolcular bu pozisyonda Boey'e faul yapıldığı yönünde itirazlarda bulundu, ancak hakem golü geçerli saydı. Okan Buruk başta olmak üzere İstanbul ekibinin yedek kulübesi hakeme büyük tepki gösterdi.

BURUK: HAKEMLERLE UĞRAŞMAKTAN YORULDUK

Maçtan sonra da hakem tepkisini sürdüren Okan Buruk şu açıklamaları yaptı; 'Türkiye'de VAR sistemi bugün yine çalışmadığını ortaya koydu. Mevcut düzendeki VAR hakemleri, bu lig için yetersiz ve tehlikeli. Bizim attığımız gol, VAR'dan döndü ama rakip cezasında elle oynama da penaltı olmalıydı. VAR'daki hakemin uyarması gerekirdi. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamalarının da Galatasaraylıları sinir etmek için yapıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu bunlar hem oyuncuların hem taraftarın sinirini bozmak için yapılan atamalar.' ifadelerini kullandı.

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DENİZ ÇOBAN: 'ICARDI'NİN ŞUTUNDA PENALTI OLMALIYDI'

Mücadelenin ardından G.Saray cephesinden tepkiler devam ederken hakem hocamız Deniz Çoban, bugün kaleme aldığı köşe yazısında maçın tartışmalı pozisyonlarını tek tek değerlendirdi. İşte Çoban'ın o yazısı;

'MHK GEREKSİZ BİR RİSK ALDI'

Geçmiş kariyeri çok parlak olmayan ve bu sezon ilk kez dört büyük takımın maçına VAR olarak atanan Erkan Engin, bu maç için bence riskli bir atamaydı. MHK gereksiz bir risk aldı.

'G.SARAY'IN PENALTISI VERİLMEDİ'

Maçın henüz 25. saniyesinde bana göre net bir penaltı atlandı. Icardi’nin şutunda Hosseini’nin koluna gelen topta hakem devam dedi. Pozisyonda Kayserili oyuncu kollarını sakınmaya çalışıyor gibi görünse de sağ kolunu açarak topun geçmesini önlüyor. Avuç içiyle kaleye giden topun önüne kolunu bariyer olarak koyuyor.

'VAR KONTROL DAHİ ETMEDİ'

Burada karar Galatasaray lehine penaltı olmalıydı ve Kayserili oyuncuya sarı kart gösterilmeliydi. Buradaki ana sorun ise VAR’da bulunan Erkan Engin’in bu pozisyondan şüphelenmemesiydi. Pozisyon VAR’da kontrol dahi edilmedi.





'DEVAM KARARI DOĞRU'

10. dakikada Kayserililerin penaltı beklediği pozisyonda Muslera’nın rakibine penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yoktu. Devam doğruydu.

'KRİTİK BİR KARARDI AMA...'

22'de Gavranovic’in golünden önce faul tartışmaları vardı. Kritik bir karardı ama ben hakemin doğru karar verdiğini düşünüyorum. Kayserili oyuncu topa uzanıyor ve rakibi Boey’den önce topla oynuyor. Hamlede geciken Boey de rakibine vuruyor. Kayserili oyuncunun rakibine faulü gerektirecek bir hamlesi bence yoktu, gol kararı doğruydu.





'İPTAL EDİLEN GOL KARARI DOĞRU'

55'te Galatasaray’ın VAR marifetiyle iptal edilen golünde hakemler yanılmadılar. Kurala göre top: “Ele/kola temas ettikten sonra kaleye girerse, gol geçerli olmaz.” Dolayısıyla iptal kararı doğruydu.