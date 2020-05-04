Lider Sivasspor’un bu sezonki başarısında kuşkusuz en büyük pay takımın 10 numara pozisyonunda harikalar yaratan Mert Hakan Yandaş’a aitti. Performansıyla yıldızlaşan oyuncu, bu sezon forma giydiği 30 maça tam 10 gol, 4 asistlik bir istatistik sığdırdı. Toplamda 14 gole direkt katkı yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan, Süper Lig ve Türkiye Kupası baz alındığında pozisyonunda ligin en iyi performanslarından birine imza attı, böylelikle Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin radarına girdi. Üstelik Mert Hakan, yıllık ücretiyle en az paraya, en fazla katkı veren oyuncu olarak öne çıktı. Trabzon’da 3.5 milyon Euro’yu bulan yıllık ücretiyle Sosa, ligde ve kupada 14 gole katkıyla Mert Hakan’ı yakalarken, senelik 5 milyon civarında kazanan Fenerbahçeli Kruse, bu alanda tek asist farkla Mert Hakan’ı geçebildi.

Belhanda’nın iki katı

Yerine transfer edilmesi düşünülen Galatasaraylı Belhanda ise Sivaslı yıldızın sadece yarısı kadar üretebildi. Tabelaya yansıyan bu rakamlar kadar Fatih Terim’in yeni gözdesinin listenin en başına yazılmasında yine 26 haftalık önemli istatistikler var.

İşte o rakamlar...

72- Mert Hakan 72 şutla ligin en fazla şut çeken orta saha oyuncusu konumunda bulunuyor. Bu alanda başarılı oyuncunun en yakın rakibi 59 kezle Alanya’dan Bakasetas. Bu şutlarda tam 34 isabet sağlayan oyuncu tüm rakiplerinin fersah fersah önünde. Şutların 46’sında sağ, 22’sinde sol ayağını kullanan Mert Hakan bu açıdan da göz kamaştırıyor.

37- Mert Hakan en fazla fa ul yapılan oyunculardan. 37 kezle faulle durdurulan oyuncu takımı na kritik noktalardan duran toplar kazandırdı. Bu alanda Mert’i Alanya’dan Bakasetas ve Kasımpaşa’dan Hajradinovic 38’er kezle, Trabzon’dan Sosa ise 42 ile geçiyor.

49- Bir orta saha oyuncusunda son yıllarda en çok aranan özelliklerden biri olan driplingde de Mert Hakan ligde farkını ortaya koyuyor. Tam 49 kezle en fazla adam geçen orta saha oyuncuları arasında ikinci sırada. İlk sırada ise 54 kezle Başakşehir’den İrfan Can Kahveci bulunuyor.

80- 25 yaşındaki oyuncuyu yine öne çıkaran rakamlardan biri de 30 metre ve üzeri paslarla oynuna yön verebiliyor olması. Bu alanda da Sosa’dan (94) sonra 80 kezle mevkiisinin en iyisi olan Mert Hakan bu paslardaki isabet oranıyla ise zirvede.

41- Duran toplar ve kornerler, futbolda her zaman ekstra gol şansıdır. Mert Hakan, 41 isabetli korner atışıyla bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor, köşe vuruşlarından gol fırsatı sağlıyor.

66- 10 numaralar arasındaki rakamlara bakıldığında Mert Hakan’ın en önemli farklarından biri de kilit paslar, yani arkadaşlarına şut imkanı sağlayan paslar. Başarılı oyuncu orta sahalar arasında 66 kezle bu rakamda da başı çekiyor.

Ömer Necati Albayrak