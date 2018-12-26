Herkes havalimanına Michael Frey Samandıra'ya!

Fenerbahçe'nin sezon başı FC Zürich'ten transfer ettiği ve son dönemdeki performansıyla herkesin takdirini kazanan Michael Frey yine taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

26 Aralık 2018, Çarşamba 13:49 Son Güncelleme:
- A +
Herkes havalimanına Michael Frey Samandıra'ya!

2,6 milyon euroluk bonservisiyle tartışma konusu olan ve özellikle sezon başı kaçırdığı gollerle çok eleştirilen Michael Frey daha sonra performansını yükseltmişti.

24 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynanan ilk maçta ise sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Frey'in bu hareketi takdir topladı.

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle yabancı futbolcuların çoğu havalimanına akın ederken Frey'in tesislere gitmesi Fenerbahçelileri mutlu etti. İsviçreli oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma destek mesajları yağdı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.