2,6 milyon euroluk bonservisiyle tartışma konusu olan ve özellikle sezon başı kaçırdığı gollerle çok eleştirilen Michael Frey daha sonra performansını yükseltmişti.

24 yaşındaki oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynanan ilk maçta ise sakatlanmıştı. Sakatlığını atlatan ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Frey'in bu hareketi takdir topladı.

Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle yabancı futbolcuların çoğu havalimanına akın ederken Frey'in tesislere gitmesi Fenerbahçelileri mutlu etti. İsviçreli oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma destek mesajları yağdı.