2022 Dünya Kupası için futbolseverlerin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Bu yıl da birçok ülkeden milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak olan dev organizasyon için geri sayım başladı.

21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Brezilya, Fransa, İngiltere ve Almanya 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösteriliyor. Futbolcuların hayallerini süsleyen turnuvayı yıldızlardan bazıları sakatlığı, bazıları ise form düşüklüğü nedeniyle kaçıracak.

David de Gea (İspanya)

Manchester United'ın kalecisinin Katar'a gitmeyeceği neredeyse kesin. 31 yaşındaki oyuncu en son 2020'de İspanya adına oynadı ve şu anda Brentford'dan David Raya ve Brighton'ın eldiveni Robert Sanchez'in gerisinde kaldı.

Teknik direktör Luis Enrique, Mayıs ayında gazetecilere verdiği demeçte, "Üç başlangıç ​​kalecim var ve şu anda onlara sahip olduğumu düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse, üçünün başlamasıyla ilgili bir sorunum olmazdı. Bana huzur ve sakinlik veren bir kaleciye ihtiyacım var. Bu onların hata yapmayacakları anlamına gelmez, hatalar futbolun bir parçasıdır. Ama ürettikleri şey benim çok hoşuma gidiyor" dedi.

Trent Alexander-Arnold (İngiltere)

Teknik patron Southgate, frikiklerdeki hünerine ve yaratıcılığına karşın Liverpool'un başarılı sağ bekine, defans konusundaki hataları nedeniyle sıcak bakmıyor. Deneyimli teknik adamın elinde üç mükemmel sağ bekin bulunması da Trent'in milli takıma alınmasını zorlaştırıyor.

Matt Hummels (Almanya)

Teknik direktör Hansi Flick, Almanya Milli Takımı'nın 2018 ve 2021'deki kötü performanslarını iyileştirmeye çalışırken, deneyimli stoperin aday kadroya girip girmeyeceği merak konusu haline geldi.

Nayef Aguerd (Fas)

Fas birçok yetenekli yıldızı kadrosunda barındırıyor. Grup aşamalarında Belçika ve Hırvatistan gibi güçlü takımlarla mücadele edecekler. Başarılı stoper Aguerd, 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında West Ham United'a transfer olmasından kısa bir süre sonra ayak bileğinden sakatlandı.

Lucas Hernandez (Fransa)

Yıldız futbolcu, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi grupta oynadığı ve kazandığı Barcelona maçında kasından sakatlandı. Fransa'nın aday kadrosuna girip girmeyeceği henüz net değil.

Thiago Alcantara (İspanya)

Liverpool'da forma giyen deneyimli yıldızın 2022 Dünya Kupası'nı kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor. EURO 2020'de yedek olarak dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu sakatlık sorunu nedeniyle Katar'da boy gösteremeyecek.

Paul Pogba (Fransa)

Dizinden ameliyat olacak Paul Pogba, Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek.

Georginio Wijnaldum (Hollanda)

Roma'nın Liverpool'dan renklerine kattığı Hollandalı yıldız, ağır sakatlık geçirdi. Başkent ekibinde sadece 37 dakika forma giyebilen deneyimli oyuncunun ayağı kırıldı. Wijnaldum yaptığı açıklamada, "Üzgünüm. Durumu olduğu gibi kabul ediyorum ve bu yüzden şimdi rehabilitasyonumda yüzde 100 verebilirim” dedi.

Ansu Fati (İspanya)

İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Uluslar Ligi'nde İsviçre ve Portekiz'e maçlarında genç oyuncuya forma vermemesi, şaşkınlıkla karşılandı. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, Fati'nin kadroya girebilmek için formunu bulması gerektiğinin altını çizdi.

Gabriel Jesus (Brezilya)

Brezilya Milli Takımı'nın güncel kadrosunda yıldız forvetin olmaması şaşırtıcı. Arsenal'de sezona müthiş bir başlangıç yapan Gabriel Jesus, ESPN'e yaptığı açıklamada milli takımda yerini geri almak için savaşacağına söz verdi ve ekledi: "Tite'nin kararına saygı duyuyorum. Brezilyalıyım, her zaman takımı destekleyeceğim. Ayrıca çok kaliteli olan diğer oyunculara da saygı duyuyorum. Fırsatı yeniden elde etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Marcus Rashford (İngiltere)

Manchester United'ın başarılı futbolcusu EURO 2020 finalinde İtalya karşısında penaltı kaçırdığından bu yana ülkesi için oynamadı. Rashford'un İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği sorulduğunda, ManU teknik patronu Erik ten Hag, “Bu oldukça açık ve oldukça açık, evet. Bence bu sezon harika bir geri dönüş yaptı ve potansiyelini ve kalitesini gösterdi" yanıtını verdi. (Skorer)