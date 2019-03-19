Herkes Dever Orgill’i konuşuyor!

Ankaragücü’nün devre arasında kadrosuna kattığı Dever Orgill, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ara transfer döneminde Avusturya’nın Wolfsberger takımından kadroya katılan 29 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertli takımla çıktığı 7 maça tam 6 gol, 1 asistlik performansıyla adeta damgasını vurdu.

Gollerden sonra attığı taklalarla taraftarın da kısa sürede sevgilisi haline gelen Jamaikalı golcünün maliyeti de çok uygun. Ankaragücü’nün 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı oyuncunun toplam 500 bin Euro bedelle takıma kazandırıldığı bildirildi. Orgill, bu sezon Avusturya’da oynadığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.