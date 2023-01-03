İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Brentford sahasında Liverpool'u konuk etti. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde kapattı.





Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, ikinci yarıya takımını üç değişiklikle başlattı. 50. dakikada Oxlade-Chamberlain'in attığı golle fark bire indi.

84. dakikada ev sahibi ekipten Mbeumo'nun attığı golle Brentford sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Brentford bu skorun ardından puanını 26 yaparak yedinci sıraya yükseldi. 28 puanda kalan Liverpool ise altıncı sırada bulunuyor.

KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKAN OFSAYT!

Süper Lig 'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında ev sahibi ekibin ofsayt nedeniyle iptal edilen golünün bir benzeri de Brentford - Liverpool maçında iptal edildi.





Köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topa Norgaard kafayı vurdu. Top kaleci Alisson'dan geri döndü. Dönen topu Pinnock tamamlamak istedi. Kaleci Alisson bir kez daha gole izin vermedi.

Seken topa Pinnocj bu kez kafayla vurdu. Brezilyalı kaleciden seken top kale alanı içine düştü. Pozisyon yaşanırken kalenin içine kadar giren Wissa, kalenin dışına çıkarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.

Yan hakem pozisyonun hemen ardından ofsayt bayrağını kaldırdı. Ofsay çizgisi de çekilmeyen pozisyon için ofsayt kararı verilerek gol geçersiz sayıldı.





SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Brentford'un iptal edilen bu golü sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özellikle Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan ve iptal edilen gol ile ilişkilendirildi.

Pinnock'un kafa vuruşunu yaptığı anda kalenin içinde olan Wissa'nın kalenin dışına çıkıp vuruşu yapması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

BİR GOL DAHA İPTAL EDİLDİ

39. dakikada Wissa'nın bir golünde daha ofsayt bayrağı kalktı. Ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncunun şutunda top takım arkadaşı Mee'ye çarparak filelere gitti.

Bu pozisyonda da ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr

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