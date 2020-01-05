‘Herkes Alexander Sörloth’un maliyetini konuşuyor’

Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Alexander Sörloth, 26 maçta 15 gol ve 6 asistlik performans ortaya koymuştu.

6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan 24 yaşındaki golcüyle ilgili olarak açıklamada bulunan menajeri Mathieu Markaroglu, “Sörloth, sezon başında gol hedefini 20 olarak belirlemişti ama neredeyse ilk yarıdaki performansıyla bu sayıyı yakaladı. Herkes Sörloth’un maliyetini konuşuyor. Böyle düşük maliyetli ama yetenekli olan çok oyuncu var. Türkiye’de daha fazla olması gerekir” ifadelerini kullandı.