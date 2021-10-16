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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - BOTAŞ: 65 - Galatasaray: 71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ’ı 71-65 yendi.

16 Ekim 2021, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - BOTAŞ: 65 - Galatasaray: 71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray , deplasmanda BOTAŞ ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi Sarı-Kırmızılıalr 71-65 kazandı.     

Salon: Ankara DSİ   

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serdar Saraç, Gürkan Demir     

BOTAŞ: Işıl Alben 6, Ayşe Cora 5, Davis 12, Jurjane 7, Dubljevic 19, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 1, Sehernaz Çidal 5, İnci Güçlü 6, Tilbe Şenyürek 4     

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Merve Aydın 16, Sude Yılmaz 3, Steinberga 22, Krajisnik 10, Eda Şahin, Melis Gülcan 6, Gizem Başaran Turan 2, Dungee 2     

1. Periyot: 18-21     

Devre: 42-34     

3. Periyot: 56-48     

Beş faulle çıkan: 32.20 Ayşe Cora (BOTAŞ)      -

ANKARA (AA)

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