Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
17.00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
10 Mart Çarşamba:
14.00 BOTAŞ-Birevim Elazığı İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
11 Mart Perşembe:
13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)
13 Mart Cumartesi:
14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)
14 Mart Pazar:
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Antakya)
İSTANBUL (AA)