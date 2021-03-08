Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

17.00 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

10 Mart Çarşamba:

14.00 BOTAŞ-Birevim Elazığı İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

11 Mart Perşembe:

13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

13 Mart Cumartesi:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Servet Tazegül)

14 Mart Pazar:

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Antakya)

İSTANBUL (AA)