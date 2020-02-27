Her şey İstanbul için

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, son 16 turunda önceki gece oynanan 2 karşılaşmayla devam etti. Geçen yılın yarı finalisti Barcelona, San Paolo Stadı’nda İtalya temsilcisi Napoli’nin konuğu oldu. Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ve kontrataklarla etkili olan ev sahibi Napoli, ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Piotr Zielinski’nin pasıyla ceza sahası çizgisinde topla buluşan Dries Mertens, meşin yuvarlağı kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek 30’uncu dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Barça, ikinci yarıda coştu

İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen Barcelona, 57’nci dakikada Fransız oyuncusu Antoine Griezmann’ın ağları sarsmasıyla durumu 1-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Katalanlar, bu skorla 18 Mart’taki rövanş öncesi avantajı yakaladı.

Gnabry şov yaptı

Devler Ligi’nde önceki gecenin diğer mücadelesinde turnuvanın tecrübeli takımlarından Bayern Münih, Allianz Arena’da İngiliz ekibi Chelsea’yi ağırladı. Karşılaşmaya atak başlayan Bayern Münih’te Thomas Müller’in 35’inci dakikadaki kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Ev sahibi ekip, ilk yarıda ürettiği pozisyonlardan yararlanamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıda oyunu kontrolü altına alan Bayern Münih, 51 ve 54’üncü dakikalarda Serge Gnabry, 76’ncı dakikada Robert Lewandowski’nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesi tur kapısını sonuna kadar araladı.

Atletico’dan Liverpool’a şok

Kupa 1’de ilk hafta maçlarında da flaş skorlar ortaya çıkmıştı. Bundesliga devi Borussia Dortmund, evinde Paris Saint-Germain engelini 2-1’le geçmeyi başardı. La Liga temsilcisi Atletico Madrid, İngiltere Premier Lig’de fırtına gibi esen Liverpool’u 1-0 yendi. İtalya’nın çıkıştaki ekibi Atalanta, Valencia’yı 4-1’lik skorla geçerek çeyrek finali büyük oranda garantiledi. Bundesliga ekibi RB Leipzig, Tottenham’ı Tottenham’ı deplasmanda 1-0 yenip avantajı kaptı. Dev turnuvada final 30 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak. Son 2’ye kalmayı başaran takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak.