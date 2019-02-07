Her şey aslan için

Önceki gün Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniye ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, gözünü artık Galatasaray’a çevirdi... Ara vermeden Sarı-Kırmızılılar ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlamak üzere dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanan Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, öğrencileriyle kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Ümraniye maçının geride kaldığını belirten tecrübeli hoca, “Şimdilik herkes kupayı bir kenara bıraksın. Önümüzde çok önemli bir Galatasaray sınavı var. Bu maç zirve yarışı açısından iki takım için de kritik bir viraj. Ne olursa olsun, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönmeliyiz” dedi.

Tempo artacak

Bu toplantının ardından Galatasaray karşılaşmasının hazırlıkları başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen çalışmalarda Ümraniye maçında oynayan futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise telafi idmanı yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugünden itibaren temponun artacağı öğrenilirken, Bordo-Mavili futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.