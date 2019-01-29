Her ‘hamleyle’ büyüyorlar!

2005 yılından bu yana İş Bankası ana sponsorluğunda Türkiye Satranç Federasyonu ülkemizin ulaşılmaz denilen yerlerine, köylerine bu sporu götürdü. Binlerce çocuğa dokunan ve hayatlarını değiştiren santraç, onları kocaman bir salonda bir araya getirdi. Her yaş kategorisi il ve ilçelerde düzenlenen turnuvalarda, yaklaşık 22 bin sporcu mücadele etti. Antalya’da 2 bin 636 sporcu vardı. Haftasonu oynanan büyük yarışlarla 26 kategoride ‘Türkiye’nin Şampiyonları’ belli oldu. Ödül törenindeki konuşmasında TSF Başkanı Gülkız Tülay, “Ülkemizin her yanından daha fazla sporcu kazanmak ve satranç ailemize katmak için canla başla çalışacağız. Mutluyuz çünkü, biz bu ülkenin geleceğine, evlatlarına, hayatlarına dokunuyoruz” diye konuştu.

889 bin lisanslı sporcu

13 yıl önce İş Bankası ile başlayan bu birliktelikte yola 30 bin lisanlı sporcuyla çıkılmıştı. Bugün bu rakam 880 bin kişilik kocaman bir aileye dönüştü. Türkiye’nin en fazla lisanlı sporcusuna sahip federasyonu olmanın haklı gururunu yaşayan TSF; birçok sporcuya Fair-Play’i, sadece yendiğinde değil, yenildiğinde de nasıl kazanacağını öğretti.

Aslıhan Çil