Her gün 100 bin TL, devir yok, biletler 3 TL Süper Piyango Misli.com’da

Milli Piyango’nun yeni oyunu Süper Piyango www.misli.com ‘da başladı. Her gün bir kişinin 100 bin TL kazanacağı yeni oyunun biletlerini Türkiye’nin yasal bahis sitesi www.misli.com ’dan alabilirsiniz. Şu an satışta olan biletlerin ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 100 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 1 kişi 10 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak

- Kazananlar yapılacak çekilişle birlikte gece ilan edilecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 5 top üzerinden çekiliş yapılacak

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