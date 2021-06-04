Her gole 1 ton mama

Kedi-köpek mama markası Prochoice, Milli Takımımızın EURO 2020 boyunca atacağı her gol için sokaktaki dostlarımıza 1 ton mama bağışlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, sokak hayvanları için düzenlenen bu organizasyonun detaylarına şu şekilde yer verildi: “Prochoice olarak, EURO 2020'de Milli Takımımızın atacağı her golde, sokaktaki evcil dostlarımız için 1 ton mama bağışı yapacağımızı açıklamaktan mutluluk duyarız."

Milli Takımımızın EURO 2020 macerasından sonra, belirlenen barınaklar özelinde sokak hayvanlarına mama bağışlarının yapılacağı ve tüm bu süreçlerin sosyal medya hesaplarından takipçilerle paylaşılacağı açıklandı.