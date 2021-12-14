Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ACI TESADÜF!

Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınladığı 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısındaki detay şoke etti.

Genco Ecer'in kaleme aldığı eserin klibinde Gülçin Ergül otomobil kullanırken kaza yapıyor. Kaza anında "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözlerini söylemesi dikkat çekti.