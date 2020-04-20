Hepatit B kronik veya akut olarak görülebilen ve ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Hepatit B bir karaciğer hastalığıdır. Doğru teşhis edilmediği veya geç kalındığı taktirde çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir.

Hepatit B nedir?

Hepatit B ciddiye alınması gereken bir hastalıktır. Basit bir hastalık olarak başlayan Hepatit B siroz veya kanser gibi hastalıklara sebebiyet verebilir. Hepatit B hastalığı akut veya kronik olarak görülebilir. Hepatit B belirtileri oluşması durumunda mutlaka dikkat edilmeli ve tedbir alınmalıdır.

Hepatit B hastalığı birçok nedenle bulaşabilir. Bunlar doğum, cinsel ilişki, aynı enjektör kullanımı, jilet, diş fırçası gibi ürünlerin ortak kullanımı ile bulaşabilir. Fakat ortak tabak ve bardak kullanımı, emzirme, sarılma, tokalaşma gibi yollarla bulaşması söz konusu değildir.

Akut Hepatit B belirtileri nelerdir?

- Gözlerde ve ciltte sararma

- İştahsızlık ve halsizlik

- Ateş

- Eklem yerlerinde ağrılar

- Mide bulantısı ve kusma

- Karın ağrısı belirtiler arasında yer alır.

Akut Hepatit B virüsü bazı durumlarda hiç belirti vermez iken bazı durumlarda bu belirtileri verebilir. Hastalık belirtileri başlayıncaya kadar kuluçka süresi bulunmaktadır. Kuluçka süresi 6 hafta veya 6 ay olabilir. Kuluçka süresi uzun devam eder ise hasta farkına varmadan bu hastalığı bir başkasına bulaştırabilir.

Akut Hepatit B teşhisi nasıl konulur?

Akut Hepatit B teşhisi kan testi ile belirlenebilir. Teşhis konulduktan sonra hastalar hastanede tedavilerine devam ederler. Yatak istirahati uygulanır. Ayrıca belirtilerine göre de tedavi uygulanmaktadır. Bazı hastalarda nadiren de olsa fulminan hepatit adı verilen ağır bir tablo gelişebilir. Fulminan hepatitte ise ani karaciğer yetmezliği oluşur ve hastanın ölüm oranı yükselir.

Akut Hepatit B hastalığı geçiren kişilerin mutlaka sigara ve alkolden uzak kalması gerekir. Bunun dışında beslenmelerine dikkat ederek sağlıklı gıdalar tüketmelidir. Yorgunluktan kaçınmaları, düzenli uyumaları ve yağlı yiyecekleri tüketmemeleri gerekir.

Kronik Hepatit B hastalığı

Hepatit B teşhisinden 6 ay sonra da belirtilerin devam etmesi halinde kronik bir hastalıktan bahsedilebilir. Kronik hastalıklar genellikle erken yaşlarda oluşur. Daha ileriki yaşlarda kronikleşme azdır. Kronik Hepatit B hastalığı konusunda en riskli kişiler hepatit B hastalardan doğan bebeklerdir.

Bazı hastalar belirtiler çok sessiz ilerlediğinden hastalıklarını geç fark edebilirler. Teşhis konduktan sonra hastalar ilaçla tedavi başlanır. Çünkü kronik Hepatit B hastalığının siroza ve karaciğer kanserine dönüşme ihtimali bulunmaktadır. Hepatit B hastaları mutlaka düzenli sağlık kontrollerinden geçmeleri gerekmektedir. Bunun dışında alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durmaları gerekir. Bol sebze meyve tüketilmeli ve stresten uzak durulmalıdır.

Kimler Hepatit B aşısı olmalıdır?

- Yüksek riske sahip iş kollarında çalışanlar

- Cinsel partnerlerinde Hepatit B hastalığı olanlar

- İğneleri ve şırıngaları paylaşan kişiler

- Kan ve vücut sıvılarına maruz kalma riski taşıyan sağlık personelleri

- Islahevlerinde bulunan kişiler

- Hepatit B hastalığının fazla olduğu bölgelere seyahat eden kişiler

- Kronik karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya HIV enfeksiyonu olan kişiler

Hepatit B ne zaman ortaya çıkar ve nasıl anlaşılır?

- Anneden bebeğe doğum sırasında,

- Kontrolü sağlanmayan kan ve kan ürünleri nakli sırasında,

- Tıraş bıçağı veya diş fırçalarının paylaşımı ile,

- Açık yaralarla temas edilmesi halinde,

- İğne veya şırıngaların paylaşılması halinde,

- Kontrolü sağlanmamış diyaliz makinalarına girilmesi halinde,

- Keskin aletler sebebiyle kana maruz kalınması halinde,

- Steril şartların sağlanmadığı cerrahi müdahalelerde Hepatit B virüsü bulaşıp ortaya çıkabilir.



