Hepatit B mikrobu en küçük virüslerden bir tanesidir. Sadece insanlarda rahatsızlık yapar ve sadece karaciğer hücrelerine yerleşir. Anti HBS testi de Hepatit B virüsünü saptamak için kullanılıyor. Anti HBS tahlilinin yapılmasının en mühim nedeni bir kişinin Hepatit B hastası olup olmadığının şüphe edilmesidir. Peki, Anti HBS’nin normal değerleri nasıl olmalı? İşte, o detaylarla ilgili bazı bilgiler.

Anti HBS nedir?

Anti HBS testi; hepatit B aşısı yaptıranlarda bağışıklığın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek, aşının tutup tutmadığını tespit etmek, kişinin daha önceden hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini kontrol etmek, amacıyla uygulanmaktadır.

Laboratuvar şartlarında yapılan Anti HBS testi, kişinin hepatit B mikrobuna karşı bağışıklığını belirtmektedir. Test, bireyin geçmişte hepatit B aşısı olduğunu veya hepatit B virüsü problemi geçirdiğini göstermektedir. Bir kişi hepatit B virüsü kaptığında, onun bağışıklık sistemi bu canlıyı tanıyarak onu yok etmeye çalışır. Bu sırada hepatit B virüsünün yüzeyinde bulunan HBsAg adlı proteine karşı antikorlar meydana getirir. Meydana getirilen bu antikorlara da anti HBs ismi verilmektedir ve bu antikorlar virüsün yok edilmesine yardımcı olarak daimi bağışıklıktan mesul olmaktadırlar.

Hepatit B testi, virüsün bedenden atıldığının ve ömür boyu sürecek bağışıklığın belirtkeni olması nedeniyle de hepatit B virüs bulaşmanın takibinde uygulanmaktadır. Karaciğer nakil operasyonu geçirmiş bireylerde Hepatit B’nin yinelemesini önlemek hedefiyle yapılan immünglobulin tedavisinin gözlenmesinde de Anti HBS testi değerlendirilmektedir. Vücuttaki antikorların seviyesini belirlemek için elisa metodu kullanılmaktadır. Bu yüzden anti HBS testinin neticelerinde “anti HBS elisa” biçiminde ifade yer alabilir. Burada bahsedilen geçen elisa kelimesi testin yapılış biçimini gösteren teknik bir ifadedir.

Anti HBS pozitif veya negatif çıkması ne demek?

Anti HBS test sonucunun Negatif veya Pozitif olması, bir kişinin daha evvelden hepatit B rahatsızlığı geçirip geçirmediği ya da hepatit B aşısı olup olmadığı anlaşılmaktadır. Anti HBS tahlilinin pozitif değer göstermesi testi yaptıran bireyin Hepatit B’ye karşı bağışıklığının olduğu anlamına gelmektedir. Aşı yaptırmamış bireylerde tahlilin yüksek (pozitif) çıkmasından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü aşı yaptırmamış olan bireylerde Anti HBS test sonucunun negatif olması beklenir.

Anti HBS test değerinin 5 mIU/ml düzeyinden yüksek olması pozitif şeklinde kabul edilir. Değerlerin yüksek olması hepatit B bulaşması geçirdiği ve iyileştiğini düşündürür. Hepatit B aşısı olmuş bireylerde tahlilin pozitif (yüksek) netice vermesi, en doğal ve normal olandır. Zira test neticesinin negatif olursa, bu yapılan aşının tutmadığının göstergesidir.

Anti HBS test neticesinin negatif değer göstermesi ise bireyin hepatit B mikrobuna karşı bağışıklığının olmadığını belirtir ve aşı yaptırmamış bireylerde neticenin negatif çıkması normal ve doğal olarak beklenendir. Yapılan Anti HBS testinin negatif netice vermesi bireyin Hepatit B enfeksiyonu olmadığı manasına gelmez. Zira hepatit B veya akut geçirenlerde ya da virüsü taşıyıcısı olanlarda bu test negatif değer gösterir.

Hepatit B taramasının tavsiye edildiği gruplar;

Diyaliz hastaları

Sağlık çalışanları

Ailede veya evde hepatitli kişi ile yaşayanlar

Damar içi uyuşturucu madde kullanan kişiler

Çok sayıda cinsel partneri olan kişiler

Hepatit B olan bir anneden doğan bebekler

Sistemli bir şekilde kan ve kan ürünleri taktıran kişiler ve doğrudan kan ürünleri ile temas durumunda olan kişiler

Uzun süre huzur evlerinde kalanlar ve onlarla ilgilenen kişiler

Uzun süre cezaevinde kalan kişiler

AIDS hastası olan kişiler

Anti HBS’nin normal değeri kaç olmalı?

Hepatit B aşısı olmamış bir kişinin değeri < 5 mIU/ml düşük yani negatif olmalıdır. Aşı yapılmış kişinin ise Anti HBS değeri ≥12 mIU/ml yüksek yani pozitif olmalıdır. Yapılan test sonucunda değerin 5-12 arasında bir değer belirtmesi “belirsiz” olarak kabul edilmektedir. Şayet birey tek doz aşı yaptırıp öbür dozlara devam etmezse, test neticesinin belirsiz, arada bir değer ortaya çıkabilmektedir. Örneğin bazı hastalara yapılan tahlil neticesinde 100, ayrıca 1000 gibi değerlerle de karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlar bireyin bağışıklığını belirtmektedir.