Hentbolda Türkiye’nin rakipleri belirlenecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki rakipleri yarın belli olacak.

Norveç ve Danimarka’nın 4-20 Aralık 2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın kura çekimi, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilecek.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ülke sıralamasında 17. durumda bulunan milliler, kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Eleme grubu maçları 25 Eylül 2019 tarihinde başlayıp, 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Yedi grupta 4’er takımın mücadeleleri sonunda ilk 2 sırayı alan 14 ekibin yanı sıra, ev sahibi Norveç ve Danimarka ile birlikte toplam 16 ülke finallerde mücadele edecek.

AA