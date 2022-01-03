Hentbolda Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadın-Erkek Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarının katıldığı ve eleme gruplarının belirlendiği Türkiye Kupası Kura Çekim Töreni, Ankara THF Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kura çekim törenine THF Başkan Vekili Kenan Gökmen, Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Somuncu, THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar Türkiye Kupasında kura çekimine katılan toplam 20 takım, 4 grupta mücadele edecek ve eleme gruplarında maçları 22-26 Ocak 2022 tarihlerinde oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü'nün yer alacağı grubun müsabakaları ise Şampiyonlar Ligi maç programına göre farklı tarihlerde oynanabilecek.

Kura çekiminde Erkekler Türkiye Kupası'na katılan 17 takım, eleme turunda biri 5 takım, diğerleri 4 takımdan oluşan 4 gruba ayrıldı. Erkekler Türkiye Kupası grup müsabakaları ise 24-28 Ocak 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda her iki kategoride de maç programı daha sonra duyurulacak.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şöyle:

KADINLAR:

A Grubu (Mardin): İzmir Büyükşehir Belediyespor, Antalya Anadolu, Tekirdağspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kızıltepe Spor Lisesi

B Grubu (Sivas): Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Aksaray Belediyespor, Sivas Belediyespor

C Grubu (Adana): Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Araç Belediyespor, İzmir Gençlik Merkezi, Beta Transformatör Adasokağı

D Grubu (Yozgat): Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor, EGO Spor, Kırşehir Belediyespor, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar.

ERKEKLER:

A Grubu (Yalova): Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Tokat Gençlikspor, Yalova Zirve Gençlik ve Spor

B Grubu (İstanbul): İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor

C Grubu (Sivas): Beşiktaş , Antalyaspor, Hatayspor, Sivas Gençlik ve Spor

D Grubu (Ordu): Spor Toto, Eskişehir Ormanspor, Mamak Belediyespor, Seyhan Belediyespor, Ordu Gençlerbirliği