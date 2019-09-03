Hentbolda Süper Lig fikstür çekimi yapıldı

Hentbolda 2019-2020 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Bina’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta maçları belli oldu. Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig’de bu sezon 9’ar takım mücadele edecek. Sezon erkeklerde 29 Eylül, kadınlarda ise 5 Ekim’de başlayacak.

Kura çekiminin ardından liglerde ilk hafta maçları şu şekilde oluştu:

Erkekler Süper Lig:

MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor

Spor Toto Spor Kulübü-Güneysu Spor Kulübü

Beykoz Belediyespor-Göztepe

Beşiktaş Aygaz-CP Travel Antalyaspor

İzmir Büyükşehir Belediyespor (BAY)

Kadınlar Süper Lig:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor

Pazarspor-Kastamonu Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor

Yalıkavak Spor Kulübü (BAY)