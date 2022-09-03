THF Kadınlar Süper Kupa maçında Konyaaltı Belediyesi'ni 36-31 yenen Kastamonu Belediyesi, 4.kez Süper Kupa'yı kazandı. Ankara THF Spor Salonu’nda oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaştığı maçta büyük bir çekişme yaşandı.

Temponun hiç düşmediği maçta Konyaaltı Belediyesi ilk yarıyı 19-18'lik skorla önde geçti. Karşılaşmanın sonlarına doğru skor üstünlüğü kuran Kastamonu Belediyesi maçı 36-31 kazandı. Karşılaşmada 11 gollen skorer isim olan Kastamonu'ndan Azenaide Danila Jose, "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülünelayık görüldü. Bu arada Erkekler Süper Kupa maçı 9 Eylül'de Beşiktaş ile Beykoz arasında yapılacak.