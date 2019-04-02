Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Yarı final mücadelesinde ilk maçlar yarın, rövanşları ise 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kupada ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (THF)
17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)
AA