Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

02 Nisan 2019, Salı 11:59
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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Yarı final mücadelesinde ilk maçlar yarın, rövanşları ise 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kupada ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (THF)

17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)

AA

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