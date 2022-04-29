Türkiye Kupası şampiyonunun belirleneceği Dörtlü Final'de 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da ilk yarı final maçı Konyaaltı Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi arasında oynanacak. Saat 16.00'da ise diğer yarı final maçında Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak takımları karşılaşacak.

Dörtlü Final'in ikinci gününde ilk olarak oynanacak üçüncülük-dördüncülük maçı saat 13.00'te oynanırken, final karşılaşması saat 15.00'te başlayacak. Final maçının ardından törenle kupa ve madalyalar takdim edilecek.

Dörtlü Final'de 7 Mayıs'ta oynanacak yarı final karşılaşmaları ve 8 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşması TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.