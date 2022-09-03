THF Kadınlar Süper Kupa maçında Konyaaltı Belediyesi'ni 36-31’lik skorla yenen Kastamonu Belediyesi, dördüncü kez Süper Kupa'yı kazandı. Ankara THF Spor Salonu oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaştığı maçı hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek yönetti.

Temponun hiç düşmediği mücadelenin ilk 10 dakikası 6-6 eşitlikle geçilirken, ilk devreyi Konyaaltı Belediyesi 19-18'lik skorla önde kapadı. İkinci yarısı da çekişmeli devam eden müsabakanın son bölümlerinde rakibi karşısında skor üstünlüğü kuran Kastamonu Belediyesi maçı 36-31 kazandı.

Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Kastamonu Belediyesi'ne THF Kadınlar Süper Kupa'yı ve madalyaları THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Yönetim Kurulu Asbaşkanı Mustafa Köklü ile Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya tarafından takdim edildi.

Karşılaşmada 11 golle en skorer isim olan Kastamonu Belediyesi'nden Azenaide Danila Jose, "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Erkekler Süper Kupa Finali 9 Eylül'de

2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi’nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası ise 9 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak. Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak Erkekler Süper Kupa müsabakası saat 19.00’da başlayacak.

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)