Hentbolda haftanın programı

THF'den yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Bugün:

14.00 Mamak Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (THF)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Spor Toto (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

15.00 MYK Hentbol-Eskişehir Ormanspor (THF)

16.00 Beykoz Belediyespor-Tokat Gençlik (R. Şahin Koktürk)

18.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

Kadınlar Süper Lig

21 Kasım Pazar:

14.00 Tekirdağspor-Konyaaltı Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

17.00 EGO Spor-Üsküdar Belediyespor (THF)

24 Kasım Çarşamba:

17.00 Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

1 Aralık Çarşamba:

14.00 Araç Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Araç)

4 Aralık Cumartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Antalya Anadolu (Görele İlçe)

17.00 Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Merkez)