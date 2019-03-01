Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig’e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

3 Mart Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Göztepe-Maliye Piyango (Celal Atik)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk)

6 Mart Çarşamba:

13.00 1955 Batman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yeni Polatlı)

13.00 Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor (Samsun Atatürk)

13.00 Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)

AA