Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig’e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)
3 Mart Pazar:
14.30 Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Göztepe-Maliye Piyango (Celal Atik)
17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk)
6 Mart Çarşamba:
13.00 1955 Batman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yeni Polatlı)
13.00 Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor (Samsun Atatürk)
13.00 Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)
AA