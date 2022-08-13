Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalı ile Trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını da Milli Takımımız 16-15 önde kapadı. A Milli Kadın Hentbol Takımımız da bugün oynanan yarı final maçında Kamerun'u 34-23 yenerek finale yükselmiş ve Azerbaycan ile eşleşmişti.

A Milli Erkek Takımımız, Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yarın 17.00'de oynanacak final maçında, İran- Katar yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımımızın Azerbaycan ile karşılaşacağı final maçı da yarın saat 15.00'te Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynayacak.

Her iki final karşılaşması da TRT Spor Yıldız kanalı ile Trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları kadrosu şöyle:

Kaleci: Enis Yatkın, Hüseyin Bereket Sol Kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Sedat Yıldırım Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim, Atakan Şirin, Eray Karakoç Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır, Cemal Kütahya Sağ Kanat: Doğukan Keser, Şevket Yağmuroğlu Pivot: Alper Aydın, İlkan Keleşoğlu