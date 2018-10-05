Hentbolda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri belli oldu.

05 Ekim 2018, Cuma 19:13
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Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekmine federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu, teknik kurul başkanı Hikmet Vurgun ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur maçları 18-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Erkekler Türkiye Kupası karşılaşmaları ise 11-13 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimine göre gruplar şu şekilde oluştu:

- Kadınlar

A Grubu: Yeni Mahalle Belediyespor, Ardeşen Gençlik, Görele Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma

B Grubu: Polatlı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Bandırmaspor

C Grubu: Muratpaşa Belediyespor, Mardin Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor, Sivas Belediyespor

D Grubu: Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Osmangazi Belediyespor, Pazarspor

- Erkekler

A Grubu: Beşiktaş Mogaz, 1955 Batman Belediyespor, Ahi Evran Üniversitesi, Amasya 1957 Suluova

B Grubu: Nilüfer Belediyespor, Şırnak GHSİM, Maliye Piyango, Karşıyaka Belediyespor

C Grubu: SELKA Eskişehir Hentbol, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Belediyespor, Sebenspor

D Grubu: Göztepe, Beykoz Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas

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