Hentbolda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekmine federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu, teknik kurul başkanı Hikmet Vurgun ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur maçları 18-20 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Erkekler Türkiye Kupası karşılaşmaları ise 11-13 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimine göre gruplar şu şekilde oluştu:
- Kadınlar
A Grubu: Yeni Mahalle Belediyespor, Ardeşen Gençlik, Görele Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma
B Grubu: Polatlı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Bandırmaspor
C Grubu: Muratpaşa Belediyespor, Mardin Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor, Sivas Belediyespor
D Grubu: Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Osmangazi Belediyespor, Pazarspor
- Erkekler
A Grubu: Beşiktaş Mogaz, 1955 Batman Belediyespor, Ahi Evran Üniversitesi, Amasya 1957 Suluova
B Grubu: Nilüfer Belediyespor, Şırnak GHSİM, Maliye Piyango, Karşıyaka Belediyespor
C Grubu: SELKA Eskişehir Hentbol, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Adıyaman Belediyespor, Sebenspor
D Grubu: Göztepe, Beykoz Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas