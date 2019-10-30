Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan Sağlıklı Yaşam İçin Hentbolda Buluştuk projesi kapsamında düzenlenen turnuvada şampiyonlar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği Sağlıklı Yaşam İçin Hentbolda Buluştuk projesinde Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda 8 kız ve 8 erkek takımının mücadele ettiği turnuva tamamlandı. 4 gün sonunda kızlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu birinci, Hüsnü Bayer Ortaokulu ikinci ve Mehmetçik Ortaokulu üçüncü oldu. Erkeklerde Hüsnü Bayer Ortaokulu birinci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu ikinci, İstiklâl Ortaokulu üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ve Burdur Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği Başkanı Serpil Doğan Tepe tarafından verildi.

Proje koordinatörü Gülizar Güzel, "Turnuvamızın final maçlarını gerçekleştirdik. Bu aşamaya gelebilmek için 8 ay boyunca 8 ortaokulumuzda kız ve erkek hentbol takımları oluşturduk. Düzenli ve disiplinli bir çalışma gerçekleştirildi. Bu turnuvayla bunun ürünlerini gördük. Çok gururlu ve mutluyuz Burdur'umuzda güzel bir hentbol altyapısı oluşturduk diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz bu spora ortaokulda başladı, lisede hatta üniversitede devam edeceklerdir. Projemize desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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