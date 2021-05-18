Hentbol Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Hentbolda kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 19 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto, Celal Atik Spor Salonu’nda saat 15.00’te, Göztepe ile Beşiktaş Aygaz da Serdar Yereli Spor Salonu’nda saat 17.00’de karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde ise Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor Atatürk Spor Salonu’nda saat 17.00’de, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor da saat 18.00’de İzmir Celal Atik Salonu’nda karşılaşacak.