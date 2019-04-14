A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki dördüncü maçında Yunanistan’ı konuk etti. Milliler, Yunanistan karşısında ilk devreyi 12-9 önde tamamladı. İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 26-23 kazandı.

Gruptaki ilk iki maçında Kuzey Makedonya’ya 31-27, İzlanda’ya da 33-22 mağlup olan Türkiye, üçüncü maçında Yunanistan’ı 26-22 yenmişti.

SALON: Porsuk

HAKEMLER: Mirza Kurtagic, Mattias Wetterwik (İsveç)

TÜRKİYE: Yunus Özmusul (Coşkun Göktepe), Alp Eren Pektaş 1, Onur Ersin 2, Doruk Pehlivan 6, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 7, Baran Nalbantoğlu 4, Halil İbrahim Öztürk 1, Can Çelebi 2, Özgür Sarak 1, Uğur Erceylan

YUNANİSTAN: Tsilimparis (Boukovinas), Mylonas 1, Mallios 2, Kritikos 1, Tziras 12, Tsilis 3, Kandylas 1, Iliopoulos 1, Papadionys 2, Basmalis

İLK YARI: 12-9

İKİ DAKİKALAR: Doruk Pehlivan, Ömer Ozan Arifoğlu, Görkem Biçer, Uğur Erceylan (2) (Türkiye) - Papadionys, Basmalis, Mylonas (Yunanistan)