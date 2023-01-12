Hentbol & Kızılay işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay arasında işbirliğini içeren protokol Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katıldığı törenle imzalandı.

Türk Kızılay Genel Merkezi'nde yapılan protokol töreninde konuşan Başkan Kılıç, "Protokol kapsamında THF çalışanları ve sporculara ilk yardım eğitimi verilecek. Bizde Kızılay Engelsiz, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay'da var olan destekçi ve gönüllülerin engelsiz hakem projesinin bir paydaşı olmasını sağlayacağız. Onları hentbol ekosistemine katmak bizler için çok kıymetli" şeklinde konuştu.